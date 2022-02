Moskva: Venemaa ja Valgevene liitriigiga võivad kõik liituda

Zahharova kommenteeris Valgevene diktaatori Aljaksandr Lukašenka hiljutist usutlust, milles viimane leidis, et 15 aasta pärast on Venemaa ja Valgevene liitriigi koosseisus teisigi riike.

Lukašenka ennustas, et liitriigi koosseisu hakkavad teiste seas kuuluma Armeenia, Kasahstan ja Ukraina. „Kui te räägite perioodist 15 aastat, olen veendunud, et seal on ka Ukraina, kui me vigu ei tee,” lausus Lukašenka. "Armeenial pole samuti kuhugi minna."