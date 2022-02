STARTERi mentori juhend alustajale: kuidas oma ideega kindlasti ebaõnnestuda?

Keegi ei hooli sinu ideest rohkem kui sina ise. Suurem osa inimestest on piisavalt laisad, et mitte midagi ette võtta ja ettevõtlikel jätkub tegevust juba küllalt. Neil pole aega. Idee ilma teostuseta ei maksa midagi. Kui otsustad oma ideed teistega jagada, avastad, et inimesi, kes tahavad sind aidata, on kordades rohkem kui neid, kes tahaks su ideed varastada. Ja kui keegi lõpuks varastabki, siis loe uuesti punkti nr 3.

Siis on aeg õppida. Selleks on lõputult võimalusi. Loe raamatuid, kuula podcast’e, mine kooli, osale STARTERi programmis, Garage48 häkatonil või kandideeri Ajujahi konkursile. Võimalusi on lõputult.

Olen ligi kümme aastat vedanud noorte äriideede arendamise programmi STARTERpärnu. Programmi nimi on aja jooksul muutunud, aga sisu on olnud alati sama – aidata tulevasi ettevõtjaid nende esimestel sammudel. See on nagu ettevõtluse katselabor, kus võid turvalises keskkonnas oma esimesed sammud astuda, et mõista, kas see teekond on üldse sinu jaoks.

5. Ma teen parem üksi. Ma ei kavatse oma edu jagada.

Jah! On olnud neid, kes on üksi suuri asju teinud, aga enne, kui lõplikult otsustad, mõtle korra veel. Üksi jõuad kiiresti, koos jõuad kaugele. Ettevõtet käivitades ja turul oma kohta otsides pöörled meeletul kiirusel keset lagedat teadmatust. Vastu tuleb võtta kiireid otsuseid ja teinekord sõna otseses mõttes sõitval autol mootorit vahetada. Meeskonnaga koos on seda kõike lihtsam teha.

Kui sind hoiab tagasi miski, mida ma siin artiklis veel ei puudutanud, siis osale ükskõik millisel STARTERi avaüritusel ja näed, et muretsemiseks ei ole põhjust. STARTERi eesmärk ei ole igast osalejast ettevõtja vormimine. Programm annab sulle aimu, mida tähendab ühe ettevõtte käivitamine, ja varustab sind väärt tööriistadega, mis on kasulikud nii tööl kui ka eraelus. Sõltumata sellest, kas otsustad ettevõtjaks hakata või mitte. See on lihtsalt üks võimas kogemus, mida mujalt nii lihtsalt ei leia.

Edu ja Tegu STARTER toimub semestripõhiselt ning 2022. aasta kevadel on töötoad Tallinnas, Tartus, Kohtla-Järvel ja Haapsalus. Oodatud on nii gümnasistid, kutsekooli õppurid kui ka tudengid.

Vaata avaürituste toimumisaegasid, kava ja muud lisainfot: www.starteridea.ee.

STARTERpärnu programmi meeskond Harbour: „Alguses tundus mõte selge ja tehtav, kuid ajapikku selgus, et lahenduse loomiseks peame nägema kõvasti rohkem vaeva kui planeeritud. Hetkeks kahtlesime, kas keegi peale meie ka usub ideesse või vajaks sellist lahendust. STARTERi mentorite toetus andis meile julgust ja kindlustunnet, et meie ideel on siiski lootust realiseeruda. Kontakteerusime ka sadamatega, kes kinnitasid, et sellist lahendust nagu meie meeskond arendab, on tõesti vaja ja oodatakse. Me soovime nimelt luua väikelaevadele kaikohtade broneerimise süsteemi. Plaan on tuua ka kõige väiksemad kaikohad turule, kus need saaksid seismise asemel omanikule lisatulu tuua ja vähendada töömahtu. Idee pitch’imine mentorite ja žürii ees tundus algselt hirmuäratav, kuid pärast mitmeid kordi esitlemist kasvas julgus ja enesekindlus. Kindlasti tahame jätkata idee elluviimisega, kuna näeme, et sellel on lootust muuta tarbijate elu mugavamaks ja lihtsamaks.”

Ettevõtlus- ja karjääriõppe programm Edu ja Tegu toetab koole ettevõtlus- ja karjääriõppe rakendamisel, samuti Junior Achievement Eesti õpilasfirmade ja Ettevõtliku Kooli haridusprogrammiga liitumisel. Edu ja Tegu programmi viib Euroopa Sotsiaalfondi toel ellu Haridus- ja Noorteamet. Vaata lähemalt: www.ettevõtlusõpe.ee.