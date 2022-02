VIDEO | Peaminister Kaja Kallas riigikogus Helmele: kas teil häbi ei ole?

"Mina tahaksin teilt vastu küsida, et kas teil häbi ei ole. Kas teil ei ole häbi?" küsis Kallas. "Rünnates Eesti politseid, ründate te tegelikult Eesti riiki. Eesti politsei on käitunud väga lugupidavalt. Eesti politsei on olnud rahulik meeleavaldajatega, rääkinud nendega, veennud neid. See, kuidas need inimesed käituvad politseiga – mina ei tea, kuidas politseile õpetatakse sellist rahu."

Kallas jätkas: "Ja teiseks, kas teil häbi ei ole neid Taaveti tähti kasutada ja seda õigustada? Kui juudid ütlevad, et see neid riivab ja see on küüniline, siis te jätkate seda ja õigustate. Kui nemad ütlevad, et see riivab. See on uskumatu. Miks te seda teete? Kelle huvides te töötate? Kui vaadata seda, mis toimub praegu julgeolekuolukorraga Euroopas Ukraina ümber, meie enda naaber, kes käitub järjest agressiivsemalt ja kasutab ära ka sellist destabiliseerimist erinevates ühiskondades – te annate sellele hagu peale. Miks te seda teete? Kelle jaoks te töötate?"