Soome parlamendi väliskomisjoni esimees astus Ukraina-kommentaari pärast tagasi

Niikko kirjutas Twitteris, et Prantsusmaa president Emmanuel Macron peaks ütlema otse, et Ukraina ei liitu NATO -ga. Kommentaar kutsus Soomes esile nördinud reaktsioone, sest see on vastuolus Soome ametliku välispoliitilise liiniga, vahendab Yle Uutiset.

„Tunnistan avalikult, et minu täna hommikul avaldatud säuts oli hoolimatult sõnastatud. On endastmõistetav, et ma kaitsen Ukraina suveräänsust ja Soome välispoliitilist liini. Igal riigil on iseseisev õigus otsustada, kas ta taotleb NATO liikmelisust või ei. Minu põhiline mure on, kas diplomaatiaga õnnestub vältida täiemõõdulist sõda,” teatas Niikko eile oma avalduses.