„Vabaduskonvoilased” blokeerisid Põhja-Ameerika tähtsaima piiripunkti, Ottawas vahistati 23 inimest

Ottawa on endiselt blokeeritud sadade „vabaduse konvoi” sõidukite poolt. Protesti korraldajad nõudsid kohtumist Kanada kõigi föderaalsete poliitiliste liidritega peale peaminister Justin Trudeau , et leida kriisile „rahumeelne lahendus”.

Ottawa politsei teatas eile, et seoses seadusevastaste demonstratsioonidega on vahistatud 23 inimest.

Belli sõnul on umbes veerandis 418 protestis osalevast veokist lapsi ja politsei on mures nende heaolu pärast seoses külma ilma, müra, vingugaasi ja hügieeniga.

Parlamendi alamkoja ees esinedes tunnistas Trudeau, et kõigil kanadalastel on pandeemiast kõrini ja kõik on väsinud maski kandmisest ja tervishoiualasest piirangutest, aga Trudeau sõnul on Kanadas üks suuremaid vaktsineeritusi maailmas ja kanadalased peaksid jätkuvalt teadlasi kuulama.