Saksamaa, Poola ja Prantsusmaa juhid kinnitasid Berliinis, et eesmärk on vältida sõda Euroopas

„Liidrid kutsuvad Venemaad olukorda Ukraina piiril deeskaleerima ja astuma sisulisse dialoogi julgeoleku üle Euroopa kontinendil,” öeldakse Saksa valitsuse avalduses, vahendab Deutsche Welle. „Nad rõhutavad, et igasugusel edasisel sõjalisel agressioonil Venemaa poolt Ukraina vastu on massiivsed tagajärjed ja ränk hind.”

Scholz ütles, et NATO liitlased on praeguse olukorra kohta ja selles, millised peaksid olema tagajärjed, kui Ukraina territooriumile sisse tungitakse ja tema suveräänsust rikutakse, ühel meelel.

„Meie ühine eesmärk on vältida sõda Euroopas,” ütles Scholz. „Vene vägede paigutamine Ukraina piirile on väga muret tekitav ja meie hinnang olukorrale siin on vägagi ühesugune.”

„Nagu on ka meie hoiak, et Ukraina territoriaalse terviklikkuse ja suveräänsuse edasine rikkumine on vastuvõetamatu ning sellel oleksid kaugele ulatuvad tagajärjed poliitiliselt, majanduslikult ja kindlasti ka geostrateegiliselt,” lisas Scholz.

Poola president Duda ütles, et kolm riiki ei loobu oma jõupingutustest pingete leevendamiseks Moskva ja Kiievi vahel.

„Me peame leidma lahenduse sõja vältimiseks,” ütles Duda. „Nagu ma olen öelnud, on see praegu meie peamine ülesanne. Ma usun, et me saavutame selle. Minu arvates on täna kõige tähtsam ühtsus ja solidaarsus.”

Prantsusmaa president Macron kutsus julgeolekuläbirääkimistele Moskvaga, et rõhutada Euroopa piiride rikkumise lubamatust.

„Me peame koos leidma viisid, et astuda Venemaaga nõudlikku dialoogi,” ütles Macron.