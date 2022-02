Tapmiste ja mõrvade arv mullu kõigi aegade madalaimal tasemel

Riigi peaprokurör Andres Parmase sõnul on korruptsioonivastane võitlus tõhusaim siis, kui ühiskond sellele oma hoiakute ja tegudega kaasa aitab. "Ühiskonnas kinnitub järjest enam arusaam, et ebaausal teel edu saavutamine ei ole vastuvõetav. See, kui ametnikud ise õiguskaitseasutusi altkäemaksujuhtumitest ja pakutud vastuteenetest teavitavad, annab märku, et oleme enda tööga jõudnud selleni, et inimeste ootus ausale ja läbipaistvale asjaajamisele ning riigi toimimisele on järjest suurem," sõnas ta.