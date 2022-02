Yana Toom Vene propagandakanalite keelamisest: probleem puudub, sest Vene telekanaleid vaadatakse aina vähem, ärme sinna sisse murra

Riigikantselei strateegilise kommunikatsiooni juht Kersti Luha ütles, et Eesti televaataja ja laiemalt ühiskond on piisavalt teadlik, et suudab ise eristada uudise propagandast. Luha sõnul tasub meeles pidada, et erinevused meie vaba meedia ja Venemaa kanalite vahel on väga suured.