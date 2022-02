Robert Sarv advokatuurist väljaheitmisest: see on alatu, õel ja kahepalgeline

Vandeadvokaadi väljaarvamisele eelnes advokatuuri juhatuse mullune otsus, et advokatuuri kutsesobivuskomisjon peab andma hinnangu Sarve kutsesobivusele. Antud komisjon viis Sarvega eelmisel kuul läbi ka hindamisvestluse ning leidis selle järel, et viimase teadmised kutsenõuetest ja kutse-eetilised tõekspidamised ei vasta advokaadile esitatavatele nõuetele.

Kuigi Sarvel on õigus otsus vaidlustada, ta seda teha ei plaani. "Jah, sisuliselt ma selle otsusega nõus ei ole, aga kas ma vaidlustan selle - kindlasti mitte," lausus Sarv Delfile. "Ma ei taha sellises organisatsioonis olla ja minu jaoks jäävad seda lahkumist meenutama kaks sõna: alatus ja kahepalgelisus."

Tema sõnul oli advokatuuri pressiteade tema väljaarvamisest äärmiselt ühekülgne. "Hästi huvitav on see, et advokaatide väljaarvamine on täiesti tavaline ja seda tehakse erinevatel põhjustel, sh juhul, kui nad ise tahavad välja astuda. Ometi mitte ühegi neist kohta ei tehta sellist õelat avaldust," leidis Sarv.

Mehe väitel mõistis ta juba kutsesobivuskomisjoni hindamisvestlusel, et väljaheitmisest ta ei pääse. "Kui ma sinna läksin, siis mu esimene küsimus oligi see, kas nad on nõus parandama faktivead ja kontekstist väljarebimised. Nad keeldusid ja ütlesid, et neil on oma küsimused. Ja siis ma sain aru, et minu advokatuurist väljaarvamine on üksnes ajaküsimus," lausus ta.

Eesti Advokatuuri esimees Jaanus Tehver ütles täna pressiteate vahendusel, et kutsesobivuskomisjon ei põhjendanud otsust ühe eksimusega, vaid mitmete järjepidevate rikkumistega, mis jätkusid ka pärast tähelepanujuhtimisi.

"Ma olen oma elus olnud kohtuistungitel kindlasti üle tuhande korra. Kui me räägime kasvõi sellest Tartu asjast, siis need on üks-kaks kaasust minu portfellist, kus on kokku sadu ja sadu kohtuasju ja erinevaid projekte. Kui me paneme selle protsentidesse, siis on tegemist alla ühe protsendi olukordadega, mis ei ole nii mustvalged, kui püütakse muljet jätta," sõnas Sarv.