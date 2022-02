Robert Sarv advokatuurist väljaarvamisest: see on alatu, õel ja kahepalgeline

Vandeadvokaadi väljaarvamisele eelnes advokatuuri juhatuse mullune otsus, et advokatuuri kutsesobivuskomisjon peab andma hinnangu Sarve kutsesobivusele. Antud komisjon viis Sarvega eelmisel kuul läbi ka hindamisvestluse ning leidis selle järel, et viimase teadmised kutsenõuetest ja kutse-eetilised tõekspidamised ei vasta advokaadile esitatavatele nõuetele.

Kuigi Sarvel on õigus otsus vaidlustada, ta seda teha ei plaani. "Jah, sisuliselt ma selle otsusega nõus ei ole, aga kas ma vaidlustan selle - kindlasti mitte," lausus Sarv Delfile. "Ma ei taha sellises organisatsioonis olla ja minu jaoks jäävad seda lahkumist meenutama kaks sõna: alatus ja kahepalgelisus."

Tema sõnul oli advokatuuri pressiteade tema väljaarvamisest äärmiselt ühekülgne. "Hästi huvitav on see, et....