Tagaotsitav! Vahi alt vabastatud Meelis Kaldalu jättis jalavõru laadimata ja põgenes taas

Otsingute jäljed viisid Raplamaale kodanik Jaan Hatto tallu, kus saadi läbiotsimiste käigus kinnitust, et Kaldalu on end sealt varjanud. Teadmata, et toimub läbiotsimine, oli ta teel tagasi Jaani majja, kuid märgates eemalt politseid, põgenes ta tagasi metsa. Mõned tunnid hiljem ta kopteri abil siiski tabati.