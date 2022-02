Ministeerium nõuab Mailis Repsilt pea 120 000 eurot. Mille eest täpsemalt?

Ehkki haginõue on pea 120 000 euro ulatuses, märkis Kairjak, et arvutuste puhul tehti võimalikud kahtlused süüdistatava kasuks. Ta märkis veel, et tegemist on ministeeriumipoolse nägemusega õiglasest kahjutasust ja lõplik summa jäägu kohtu otsustada.