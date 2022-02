Anna endale lisajõudu Chaga Health Immuno eliksiiriga

Eliksiirikuur toetab

Paljudel Eestimaa inimestel on rääkida oma lugu Chaga Healthi eliksiiridest, mis on saja-aastase retsepti alusel Mulgimaal valmistatud tervist tugevdavad toidulisandid.

Chaga Health Immuno eliksiir on valmistatud mustast pässikust ehk chaga’st, erinevatest ravimtaimedest, meest ja astelpajust. Samuti on eliksiiri lisatud C-vitamiini, mis aitab toetada meie organismi immuunsüsteemi ja kaitsta rakke oksüdatiivse stressi eest ehk vähendada väsimust.

Üheskoos on astelpaju ja C-vitamiin organismi tugevad taustajõud. Talvest kurnatud organismile annab Chaga Health Immuno eliksiir just praegu, erinevate viirushaiguste tippajal, vajaliku lisajõu.

Teaduse ja rahvameditsiini koostöö

Komponendid, mida eliksiiride valmistamisel kasutatakse, on tuntud tegijad rahvameditsiinist. Chaga’t ehk musta pässikut teatakse juba 16. sajandist võimsa põletikuvastase meditsiiniseenena. Viimastel aastatel on ka teadusmaailm pööranud tähelepanu seente poole.

Sarnane olukord on astelpajuga. Tänapäeval on astelpaju teaduslikult uuritud ja selle kasulikud omadused inimorganismile teada. Astelpajumarjad on suure C-vitamiini-sisaldusega, kusjuures nad ei sisalda askorbinaasi, mis lagundab askorbaati. Tänu sellele säilib C-vitamiini sisaldus suurem. Lisaks on karmimas kliimas kasvanud astelpaju võrreldes soojemas kliimas kasvanud marjadega mitmete toimeainetega, muu hulgas suurema C-vitamiini-sisaldusega. Seega on Eesti marjad, mida eliksiiri valmistamisel kasutatakse, eriti väärtuslikud.