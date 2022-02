Tallinas Sõle tänaval tapeti 52-aastane mees

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo isikuvastaste kuritegude talituse juht Hisko Vares ütles, et kõik seltskonnas viibinud mehed on politseile varasemalt tuttavad ning osad neist on ka erinevate süütegude eest karistatud. „Hetkel on käimas aktiivsed uurimistoimingud, mille käigus selgitame välja kõik juhtumi asjaolud ja samuti iga meesterahva osaluse konfliktis,“ lisas Vares.