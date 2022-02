Rahvusvaheline kondoomipäev esitleb: turvaseksi emotikon

Baklažaanidest ja virsikutest banaanide ja takodeni ning kõigega, mis sinna vahele jääb, on emotikonid muutunud seksuaalsetes tekstisõnumites (sekstimine) tavapäraseks. On selge, et maailm on kondoomiemotikoniks valmis, mida näitab ka murettekitav statistika: hinnanguliselt nakatub iga päev 1 miljon inimest üle maailma sugulisel teel levivasse nakkusesse ja igal aastal esineb üle maailma endiselt 1,5 miljonit uut HIV-nakkuse edasiandmise juhtu. Seega – kondoomiemotikoni reaalsuseks muutmiseks ei ole paremat aega kui rahvusvaheline kondoomipäev!

Päev enne sõbrapäeva tähistatav kondoomipäev kutsuti ellu, et tuletada meelde, et kondoom on endiselt parim viis kaitsmaks end soovimatu raseduse ja sugulisel teel levivate haiguste, sh HIV eest. HIV on välditav ja kondoom on kõige efektiivsem ja taskukohasem viis, hoidmaks ära HIV edasiandmist. Kondoom tõepoolest päästab elusid!