VIDEO | Kurjakuulutav prognoos: teooria, et COVID muutub ohutuks, külmetuse-laadseks viiruseks, on alusetu

Lauterbach on korduvalt hoiatanud, et omikron ei jää viimaseks koroonatüveks. Tänasel pressikonverentsil lisas ta, et pole ka lootust, et erinevad tüved üha nõrgemaks muteeruks.

"Levinud teooria, et viirusel on paar ohtlikku variatsiooni ja siis ta muutub ohutuks, külmetuse-laadseks viiruseks – see on paraku liiga hea, et tõsi olla. Kahjuks on see alusetu," sõnas terviseminister.