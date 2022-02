FOTOD | Eesti ja Saksamaa kingivad Ukrainale välihaigla

Välihaigla on arendatud sobivaks meie piirkonna kliimatingimustele (külm talv ja soe suvi) ning on püstitatav ja kokku pakitav väikese meeskonnaga. Välihaigla ei vaja liigutamiseks logistilist meeskonda, vaid seda saavad teha arstid, õed, parameedikud ja muud spetsialistid, kes haiglas töötavad.

Välihaigla suurim eelis teiste omataoliste seas on suur manöövervõimekus. See on kasutatav igasugusel maastikul ja erinevates ilmaoludes. Üksikmoodul on üles seatav ja kasutusvalmis umbes 20-30 minutiga.