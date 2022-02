Madis Millingu ärasaatmisele plaanivad politsei väitel koguneda koroonaprotestijad. Vooglaid: see võib olla väljamõeldis

"See on ju elementaarne, et sa ei lähe kellegi matustele meeleavaldust korraldama," sõnas ta. "Kes iganes sinna läheb, see lihtsalt määratleb ennast mingisuguse imeliku inimesena. Ja palju õnne neile."

"Mina ei ole ausalt öeldes ühtegi sellist üleskutset näinud," lausus Vooglaid. "Ma nägin, et keegi politseijuhtidest räägib, et sellised üleskutsed levivad. Mulle tundub, et meie sõprusringkond ei kattu. Mina küsiks pigem selle politseiniku käest, et näidaku neid üleskutseid, kus need on ja kes need on."