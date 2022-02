Kreml eitas Financial Timesi väidet, et Putin ja Macron sõlmisid Ukraina asjus kokkuleppe: Pariisil pole mingit juhtrolli

„See on sisuliselt vale, Moskva ja Pariis ei oleks saanud mingeid tehinguid sõlmida. See on lihtsalt võimatu,” lisas Peskov.

Peskovi sõnul „Prantsusmaa on EL -i eesistujariik, Prantsusmaa on NATO liige, kus Pariisile ei kuulu juhtroll”. „Selles blokis kuulub juhtroll hoopis teisele riigile. Millistest tehingutest saab jutt käia?” küsis Peskov. „Ajaleht lihtsalt kirjutas valesti.”

Ajaleht Financial Times teatas eile Prantsuse ametnikele viidates, et Putin liikus Ukraina kriisi leevendamise suunas, lubased mitte teha minged uusi „sõjalisi algatusi” ja nõustudes Vene väed pärast õppusi Valgevenest välja tõmbama.

„Ma arvan, et on täiesti võimalik, et mõned tema ideed ja ettepanekud, isegi kui on liiga vara neist rääkida, võivad saada aluseks meie järgmistele ühistele sammudele,” ütles Putin eile.