Kristi Raik: Macroni poolt Moskvas esitatud sõnumid Ukraina "finlandiseerimisest" on häirivad

Raik kirjutas sotsiaalmeedias, et kuigi Macron jäi Putiniga koos peetud pressikonverentsil Lääne positsioonide juurde, on Ukraina "finlandiseerimise" mainimine võimaliku kriisi lahendusena häiriv vihje sellele, et Ukraina suveräänsusega seoses ollakse valmis kompromissideks.