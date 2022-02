Ottawa politsei konfiskeeris „vabaduskonvoilastelt” kütust ja kohus keelas signaaliandmise

Kanada pealinna Ottawa politsei teatas eile, et on oma tegevuse käigus 11 päeva kestnud koroonapiirangute vastase protesti vastu konfiskeerinud tuhandeid liitreid kütust ja kõrvaldanud ühe kütuseveoki. Politsei teatas, et meeleavaldajate arv on märkimisväärselt kahanenud.