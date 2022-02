Endine Soome välisminister: NATO liikmena oleksime võimaliku sõja korral otse eesliinil

"Kui peaks sõda puhkema, oleksime me Vene piiril esimeste seas. Jah, kui NATO sõja võidab, nagu ma usun, et juhtuks, vabastaksid nad ühel hetkel Soome. Ent mis meist järele jääks, eriti kui sõjas tuleksid kasutusele ka tuumarelvad," kahtleb Tuomioja, et kas NATO-ga liitumine ikkagi tugevdaks riigi julgeolekut. "Samas on siiski väga oluline, et NATO liikmelisuse taotlemine oleks ka edaspidi Soomele avatud," lisas ta.

Endine välisminister meenutas, et Soome positsioon on ajalooliselt väga erinev näiteks Valgevene või Ukraina omast, mis kuulusid 20. sajandil Nõukogude Liitu. See on ka üks põhjusi, miks nende kaitsepoliitika eelmainitutest või ka Balti riikidest nii palju erineb. Tuomioja hinnangul on Soome vaatepunktist määrav, et riiki teises maailmasõjas ei okupeeritud. "Kui Venemaale on teada, et me ei luba enda territooriumilt teisi rünnata, siis ei ole neil ühtegi põhjust ka meie vastu sõjalist tegevust algatada," ütles ta.

Väliskomisjoni esimehe sõnul on Soome jaoks kõige mõistlikum veelgi tugevdada kaitsealast koostööd naaberriigi Rootsiga. "Peame meeles pidama, et Rootsi on alati toetanud Soome suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse säilimist. Seepärast oleme me omalt poolt alati öelnud, et me ei sea piiranguid, kui kaugele ja tihedaks meie omavaheline kaitsekoostöö kujuneda võiks," nentis Tuomioja. Sellega vihjas ta võimalusele luua tulevikus kahepoolne kaitseallianss. Samas ütles ta, et praegusel hetkel selle loomine siiski arutluse all ei ole.