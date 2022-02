ERISAADE | Urmas Sule PCR-testimisele hingekella löömisest: selliste numbrite puhul ei suudagi me kõiki nakatunuid tuvastada

Eilse seisuga oli haiglas 409 patsienti, kel koroonaviirus. Positiivse märgina toob Sule välja, et varasemate lainetega võrreldes on intensiivravivajadus suhteliselt tagasihoidlik. Eripära on seegi, et noori haigestunuid on haiglas enam. Keskmine vanus haiglaravi vajavate koroonahaigete seas on 65 eluaastat, möödunud kevadel oli vastav number 69.

Valitsus otsustas, et 17. veebruari seisuga peab eelneva kümne päeva jooksul olema haiglasse jõudnud keskmiselt alla 25 sümptomaatilise COVID-19 patsiendi päevas. Sellisel juhul kaotab valitsus koroonapassi nõude 21. veebruarist.

Sule viitab, et eilse seisuga oli taoliste patsientide arv 29. "Kõik loodame, et võiksime liikuda positiivses suunas, aga selliseid märke väga palju pole," tõdeb ta, et valitsuse esialgne siht võib saavutamata jääda.

Alates eilsest ei soovita terviseamet positiivsete antigeeni kiirtestide kinnitamist PCR-testiga. Samamoodi ei soovitata minna PCR-testi tegema inimestel, kellel on eelnevalt olnud teadaolev kontakt COVID-19 haigestunuga ja sellele järgnevalt on tekkinud COVID-19 haigusele viitavad sümptomid.

Sel on otsene mõju ka koroonastatistikale. Keskmine uute nakatumiste arv päevas hakkab vähenema, kuna lähtutud on ikkagi PCR-testimisest. Sule viitab koroonakriisi olemuse muutumisele. "Pool aastat tagasi ei kujutanud ettegi, et sellised numbrid võivad kunagi tekkida," hindab ta omikroniplahvatust. Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on 6705,39. Ta ütleb, et säärases olukorras ongi võimalik valikuliselt toimetada. "Nakkushaiguste vastu võitlemise üldine loogika ongi selles, et me ei suuda kõiki potentsiaalseid ja nakatunuid inimesi tuvastada, aga me peame kasutama meetmeid, et nakkus võimalikult vähe leviks."

Neljandad doosid on teemaks

Sellest nädalast leevendati koroonaviirusega nakatunud tervishoiuasutuste töötajate karantiinipõhimõtteid. Arutelud käivad sellegi üle, kas varem võiks tööle lubada teiste elualade inimesi, seda arutab täna ka valitsus.