FOTO | Siseminister andis vabatahtlikule päästjale Madis Millingule postuumselt kuldteenetemärgi

„Vabatahtlik päästja ja Eesti riikluse ning siseturvalisuse eestkõneleja Madis Milling oli eeskujuks meile kõigile. Ta jõudis palju ja tema teod käisid käsikäes sellega, millest ta rääkis ning millesse ta uskus. Mul on siiralt kahju, et ma ei saanud võimalust anda Madis Millingule Siseministeeriumi kuldteenetemärki isiklikult, kuid anname selle postuumselt, sest tema energia ja teotahe on eeskujuks paljudele,“ ütles siseminister Jaani.