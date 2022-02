Saksamaa kantslerit Olaf Scholzi pinniti Washingtonis Nord Stream 2 asjus

„Kui asi läheb sõjaliseks agressiooniks, tulevad karmid, ühised, ulatuslikud sanktsioonid,” ütles Scholz. „See sõnum on, ma arvan, Venemaale kohale jõudnud.”

USA president Joe Biden oli enne seda veidi ettevaatlikumalt väljendunud. Ta rääkis, et tema ja Scholz olid ühel meelel, et diplomaatia on parim tee Vene-Ukraina konflikti lahendamiseks.

Samas rõhutas Biden hiljem, et sissetung Ukrainasse oleks ka gaasitoru Nord Stream 2 lõpp. „Me teeme sellele lõpu. Ma luban teile, et sellisel juhul see juhtub,” vastas Biden küsimusele, kuidas USA selle tagab.

Scholz lisas, et tegutsetakse ühiselt, aga ei vastanud jätkuküsimusele konkreetsete meetmete kohta ega korranud ähvardust projektile lõpp teha.

CNN teatab, et Scholz keeldus pressikonverentsil Nord Stream 2 projekti isegi nimepidi nimetamast.

„Ma ütlen meie Ameerika sõpradele, et me oleme ühtsed. Me tegutseme koos ning astume kõik vajalikud sammud ja kõik vajalikud sammud tehakse kõigi meie poolt koos,” ütles Scholz inglise keeles.

Scholzi sõnul astuks Saksamaa samu samme kui USA.

Kui USA ajakirjanik pinnis, kas see tähendaks Nord Stream 2-le lõpu tegemist, näis Scholz kergelt silmi pööritavat.

„Nagu ma ütlesin, me tegutseme koos. Me oleme absoluutselt ühtsed ega astu erinevaid samme. Me astume samu samme ja need on Venemaa jaoks väga-väga karmid ja nad peaksid seda mõistma,” ütles Scholz.

Intervjuus CNN-ile pidi Scholz vastama piinlikule küsimusele Saksamaa endise liidukantsleri ja erakonnakaaslase Gerhard Schröderi kohta, kes eelmisel nädalal nimetati Gazpromi direktorite nõukogusse.

„Ta ei räägi valitsuse nimel. Ta ei tööta valitsuse heaks. Ta ei ole valitsus. Mina olen praegu kantsler,” ütles Scholz.

Üldiselt rääkis Biden „väga produktiivsest vestlusest” Scholziga, keda nimetas koduselt „Olofiks”. Bideni sõnul on Saksamaa „absoluutselt usaldusväärne partner” ja Bidenil ei ole selle kohta kahtlusi.