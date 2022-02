Kohtumise alguses ütles Macron Putinile, et loodab, et läbirääkimised viivad „kasuliku vastuseni” Ukraina vastasseisu suhtes, vahendab France 24.

„Kasulik vastus on vastus, mis loomulikult võimaldab meil vältida sõda ning ehitada usaldust, stabiilsust ja nähtavust,” ütles Macron.

Putin tunnustas Prantsusmaa jõupingutusi julgeolekukriisi lahendamiseks Euroopas.

„Ma näen Prantsusmaa praeguse juhtkonna poolt suuri jõupingutusi julgeolekuküsimise lahendamiseks Euroopas (...), nimelt Ukraina kaguosa kriisi lahendamiseks,” ütles Putin.

Pärast kohtumist nimetas Putin vestlust Macroniga kasulikuks, sisuliseks ja asjalikuks ning ütles, et mõned Macroni mõtted võivad saada aluseks edasistele ühistele sammudele.

Ühisel pressikonverentsil ütles Putin, et mitmed Macroni julgeolekut puudutavad ideed on realistlikud ning et nad räägivad uuesti, kui Macron on kohtunud Ukraina juhtkonnaga.

„Mitmed tema ideed, ettepanekud, millest on ilmselt liiga vara rääkida, ma arvan, et on võimalik teha aluseks meie edasistele ühistele sammudele,” ütles Putin. „Me leppisime kokku, et pärast tema reisi Ukraina pealinna helistame me teineteisele uuesti ja vahetame selle asja kohta arvamusi.”

Macron ütles, et tegi Putinile ettepanekuid „konkreetsete julgeolekugarantiide” kohta.

„President Putin kinnitas mulle oma valmisolekut selles mõttes kaasa tulla ning oma soovi säilitada Ukraina stabiilsus ja territoriaalne terviklikkus,” ütles Macron.

„Mis puutub meisse, siis me teeme kõik, et leida kompromisse, mis sobivad kõigile,” lausus Putin, lisades, et kui Euroopa kontinendil puhkeb sõda, võitjaid ei ole.

Putin rõhutas ka, et NATO ja USA on ignoreerinud Moskva julgeolekugarantiide nõudmist, aga Venemaa jätkab surve avaldamist.

„Ma arvan, et meie dialoog ei ole läbi,” ütles Putin ning lisas, et Venemaa saadab varsti NATO-le ja Washingtonile vastuse.