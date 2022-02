Venemaa ametnikud muretsevad, et Putin ei adu, kui keeruline ja kulukas Ukraina ründamine tegelikult oleks

Murelike ametnike seas on kolme allika sõnul luure- ja sõjaväetöötajaid. Ametnikud on nurisenud ka selle üle, et lääneriigid on nende plaanidest teada saanud ja need ka avalikkuse ees paljastanud, rääkisid kaks allikat, viidates pealtkuulamisele.

Ometi puuduvad tõendid, et need ametnikud oleks üldise plaani vastu või astuks Putini plaani vastu, ütlesid kaks allikat. Teine USA luurega kursis oleva allikas märkis, et Venemaal on professionaalne sõjavägi, millelt eeldatakse Putini korralduste täitmist.

Venemaa sõjaväelased usuvad siiski, et Ukraina ründamine saab olema raske, ütles Euroopa kõrge ametnik. „Me näeme hinnangutest, et mõned inimesed (Venemaa) kaitseüksusest ei saa päriselt aru, milline on mänguplaan,“ sõnas ametnik. Ta lisas, et hinnangutele tuginedes saab öelda, et kaitseüksuse töötajad leiavad, et plaani on ka väga keeruline järgida.

Teine luureandmetega kursis olev allikas ütles, et viis, kuidas Venemaa plaanide tegemine on viimase kahe kuu jooksul arenenud ja laienenud, viitab sellele, et Venemaa kõrged ametnikud on murest teadlikud.

Venemaa ainus oht on sisemine allakäik

Sõjalist eskalatsiooni on kahtluse alla seatud Venemaal ka avalikult. Jaanuari lõpus avaldas arvamust nõukogudemeelsete ja natsionaal-patriootlike vaadete poolest tuntud Vene erukindral-polkovnik Leonid Ivašov, kelle arvates seab sõjalise jõu kasutamine Ukraina vastu kahtluse alla Venemaa enda olemasolu riigina ning muudab venelased ja ukrainlased alatiseks surmavaenlasteks.

Ivašovi arvates „pidas Venemaa (Nõukogude Liit) varem sunnitud (õiglasi) sõdu ja reeglina siis, kui muud väljapääsu ei jäänud, kui ohtu sattusid riigi ja ühiskonna eluliselt tähtsad huvid”. Nüüd on aga kindrali sõnul ainus oht Venemaa olemasolule tema sisemise elu allakäik.

Ivašov süüdistas sõja ettevalmistamises Venemaa juhtkonda ja president Putinit, keda kutsus üles ka tagasi astuma.