VIDEO | Venemaa Baltimaid ei ohusta, prognoosib NATO: me ei oota rünnakut NATO pinnal

Vilniuses peetud pressikonverentsil kõneles NATO sõjalise komitee esimees võimalusest suurendada liitlasvägede kohalolu Balti riikides ja Poolas. Tema sõnul oleneb see vägagi sellest, kas Venemaa jätkab vägede hoidmist Valgevenes - praeguse hinnangu kohaselt on Leedu kagunaabri juures 30 000 Vene sõdurit.

Leedust ja teistest Balti riikidest kõneledes rõhutas Bauer, et NATO fookus ei ole ainult Ukraina peal. "Me vaatame jätkuvalt kogu allianssi, Arktikast Vahemereni, Atlandi ookeanist idapiirini. Ma arvan, et see on tähtis sõnum Leedu rahvale, sest me mõistame leedukate, Balti riikide ja Poola muret."