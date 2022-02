Veel möödunud nädala alguses oli pilt lootusrikkam, meenutas Fischer – suur osa koroonaviirusega haiglas olijaid olid patsiendid, kes viibisid seal tegelikult mingi muu häda tõttu ning koroonaviirus oli kaasuv nähtus. „Nüüd aga on hakanud tulema rohkem neid, kel on sümptomaatiline Covid, mis on murettekitav tendents,“ rääkis Fischer.