Vägivaldsed islamistid süüdistavad internetis Rootsit moslemite laste röövimises ja ähvardavad terroriga

„Tegemist on kuni 17 miljoni jälgijaga kanalitega, levik on potentsiaalselt suurem kui Rootsi elanikkond,” ütles Rootsi psühholoogilise kaitse ameti operatiivjuht Mikael Tofvesson SVT Nyheterile.

Detsembri lõpus Twitteris alguse saanud kampaania levib miljonite jälgijatega araabiakeelsetes kanalites. Rootsi psühholoogilise kaitse ameti sõnul on kampaania taktikaline ja informatsiooni kasutatakse vahendina inimeste eksitamiseks.

Rootsil ei lasta olukorrast korrektset pilti esitada eesmärgiga tekitada Rootsi jaoks negatiivne mõju.

Rootsis on nii omavalitsusi kui ka sotsiaalteenuste pakkujaid rünnatud vägivaldsete islamistlike organisatsioonidega seotud kontodelt ning väidetakse, et Rootsi võimud on röövinud nende vanematelt moslemite lapsi.

Kampaaniast on nüüd informeeritud omavalitsusi ja ametiasutusi üle Rootsi. Psühholoogilise kaitse amet on alustanud koostööd teatud ametkondadega, et kampaaniale reageerida. Seda tööd täpsemalt kirjeldada ei soovita.

Rootsi Instituut otsustas reageerida araabiakeelses meedias. Sellele tuli tugev ja koordineeritud reaktsioon, teatas Tofvesson.

Ähvardused on samal ajal tõsisemaks muutunud. Räägitakse vägivallast ja ähvardatakse terroriaktidega.

Kampaania keskmes on võltsitud filmid nutvatest lastest, kes räägivad, et Rootsi võimud on nad vanematelt röövinud.