Seeder: valitsus soovib kaotada eesti keele nõuded vene õppekeelega koolides

Isamaa esimehe sõnul on valitsuse selline poliitika uskumatu. „Kui seni võis arvata, et Reformierakonna ja Keskerakonna koalitsiooni ajal toimub eestikeelsele haridusele üleminekul paigalseis, siis nüüd ähvardab oht, et toimub väga suur tagasiminek. Eesti keele – meie riigikeele – eksamilävendi kaotamine seda ju tegelikult tähendab,“ lausus Seeder. Tema sõnul nõuab eestikeelsele haridusele üleminek ühelt poolt olulisi lisainvesteeringuid, kuid teisalt ka seda, et me oleksime keeleoskuse suhtes nõudlikud.