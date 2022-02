GRAAFIK | Marokos sügavasse kaevu kukkunud poiss suri enne päästajate kohale jõudmist

Vaid 45-sentimeetrise läbimõõduga šaht oli liiga kitsas, et päästjad oleksid saanud Rayanini jõuda, ning selle laiendamist peeti liiga riskantseks. Selle asemel toodi kohale suured ekskavaatorid, et pääseda poisile ligi küljelt.

Lõppfaasis, kui hinnati, et Rayanist ollakse vaid kolme meetri kaugusel, otsustati edasi kaevata käsitsi, et vältida kivise ja liivase pinnase varingut. Kohale toodi suured betoontorud, et tekitada horisontaalne tunnel poisi asukohani.