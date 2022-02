VIDEO | Nigeeria rannikul plahvatanud õlitanker nõudis vähemalt kolm inimelu

Möödunud nädalal plahvatas ühes Nigeeria peamistest õli- ja naftapiirkondades Warris kaks miljonit õlibarrelit mahutav tankerlaev FPSO Trinity Spirit. Tankerit opereeriv firma SEPCOL kinnitas täna, et pardal viibinud kümnest meeskonnaliikmest kolm leiti pühapäeval surnuna. Neli liiget on veel kadunud, ülejäänud kolm leiti eelmisel nädalal elusana.

"Laev murdus kaheks - see tähendab seda, et kogu laeva sisu, kogu õli, mis seal sees oli, lekkis keskkonda. Ja on teada, et tegu on rohkete hoovustega alaga, kus tõusud ja mõõnad on väga kiired," kommenteeris Omare.