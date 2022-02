Lukašenka teatas, et hakkab relvastama Valgevene päästjaid

„Ma viitan sellele, et kõik eriolukordade ministeeriumi töötajad, eriti praeguse ministri ajal, tahavad olla jõublokk. Jõuametnikud. Nendeks me neid ka peame. Aga selleks, et olla jõuametnik, tuleb suurepäraselt relvi vallata. Minu korraldus oli, et me määraksime eriolukordade ministeeriumis kindlaks, millise osa me relvastame: kes on need poisid ja tüdrukud, kes seal teenivad, kes hakkavad tulirelvi kandma,” lausus Lukašenka Interfaxi vahendusel.