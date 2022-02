Saksamaa kantsler Scholz: me ei ole NATO nõrgim lüli

„Liiduvalitsusel on olnud palju aastaid selge kurss, et me ei saada [relvi] kriisipiirkondadesse ja et me ei saada surmavaid relvi ka Ukrainasse,” ütles Scholz eile Berliinis telekanali ARD saates „Bericht aus Berlin” enne lendu USA-sse, kus ta kohtub president Joe Bideniga, vahendab Der Tagesspiegel.

USA-visiidi eesmärk on „meie Atlandi-ülese partnerluse tugevdamine”, teatas Scholz intervjuus Washington Postile. „Ühendriigid on Saksamaa ja Euroopa tähtsaim liitlane, me oleme koos NATO-s ja on absoluutselt otsustav, et on tugev ühtsus kõigi tähtsate partnerite, Atlandi-üleste osapoolte ning Ühendriikide ja Saksamaa vahel,” ütles Scholz.

„Me oleme teinud kõvasti tööd, et saata Venemaale selge sõnum, et ta maksab kõrget hinda, kui peaks Ukrainasse sisse tungima,” ütles Scholz. „Ma hindan tõeliselt kõrgelt, mida teeb president Biden kahepoolsetel läbirääkimistel Ühendriikide ja Venemaa vahel. Need on väga keerulised.”

Kriitikale Saksamaa aadressil vastas Scholz nii: „Me oleme Ukraina tugevaim majanduslik toetaja. Ja seda oleme me ka edaspidi.” Samas kordas ta, et Saksa liiduvalitsuse kursi järgi Ukrainale relvi ei saadeta.

„Nii tegi juba minu eelkäija ja see oli õige. Ja see ka jääb õigeks,” ütles Scholz.” Ta rõhutas, et enamik sakslasi mõtleb samamoodi. Kuigi avalikkuses on ka muid valjuhäälseid seisukohavõtte. „Aga minu kohus on teha seda, mis on Saksa rahva huvides ja mis antud juhul on ka meie maa kodanike seisukoht.”

Süüdistusele, et Saksamaa on NATO nõrgim lüli, vastas Scholz: „See on vale mulje, mis ei ole valdav ka Washingtonis, mida aga mõned väljendavad.”

Saksamaal on Scholzi sõnul suurim sõdurite hulk Euroopa Liidus ja suurim panus NATO-sse. „Seda teavad kõik, sellel on suur tähendus.” Saksamaale on paigutatud palju liitlasi. „Samal ajal oleme me maa, mis on alates 2014. aastast Ukrainale suurimat majanduslikku ja finantsabi andnud,” ütles Scholz.