„Aeg läheb, Venemaa Ukrainat ei ründa. Selle „muusika” tellinud USA ja nendega liitunud brittide arvestus on arusaadav: ise mõtlesid välja „Vene ohu”, ise kogunesid „kangelaslikule” võitlusele selle vastu, et seejärel panna toime provokatsioon ja kuulutada valjuhäälselt oma „võitu”,” kirjutas Zahharova, vahendab RIA Novosti.

„Siin on sulle ka võimalus juhtida tähelepanu kõrvale oma poliitilistelt kriisidelt ja võimalus panna miljardeid „nõrkade demokraatiate” relvastusse ja viis taastada pärast Afganistani läbikukkumist „võitmatute” kuvand,” lisas Zahharova.

„Ja nähtavasti niipea vastu ei võeta. Ja pärast Lääne praegust performance’it ei võeta üldse mingil viisakal viisil – kellele on vaja riiki, mida „Venemaa kohe-kohe ründab”? Natolased aitasid ukrainlasi karu kombel... Nagu öeldakse, selliste sõpradega pole mingeid vaenlasi vajagi. Üldiselt oleme me korduvalt öelnud, et ukrainlaste huvid huvitavad Läänt kõige vähem,” kirjutas Zahharova.