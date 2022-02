Anname noortele võimaluse tutvuda tööeluga!

Esimesed olulised karjäärivalikud peavad noored tegema juba põhikooli lõpus. Selleks, et nad saaksid teha valikuid teadlikumalt, tuleb kasuks kokkupuude töömaailmaga ja tutvumine eri ametitega.

Üks võimalus selleks on algatus „Tööle kaasa!“, millega kutsutakse tööandjaid, lapsevanemaid ja koole koostöös looma lastele ja noortele tööeluga tutvumiseks uusi võimalusi.

Juba viiendat korda korraldab „Tööle kaasa!“ algatust kaubandus-tööstuskoda koos töötukassa, haridus- ja teadusministeeriumi, haridus- ja noorteameti ning Eesti karjäärinõustajate ühinguga.

Töömaailmas toimuv lastele selgemaks

21. veebruaril 2022 avavad Eesti ettevõtted oma uksed töötajate lastele, et neil oleks võimalus vanemate töö ja töökeskkonnaga lähemalt tutvuda. Kui seda teha teadlikult ja eesmärgistatult, on ka tulemus parem. Lapsevanem on kõige lähem lüli lapsele töömaailma tutvustamisel.

„Tööle kaasa!“ algatus on suunatud 1.–9. klasside õpilastele, kuid soovi korral võib loomulikult kaasata ka noorema või vanema vanuseastme õpilasi. Tööandjale loob algatus võimaluse tutvustada lastele ja noortele oma valdkonda, panustada järelkasvu ning olla avalikkuses märgatud kui sotsiaalselt vastutustundlik ja peresõbralik ettevõte.

Algatuse käigus saab noor teadlikumaks töömaailmas toimuvast ning mõistab, miks erinevad tööd on vajalikud ja et iga töö tegija on oluline. Lisaks saab noor teada ja ise kogeda, milline näeb välja tema ema või isa igapäevatöö ehk milline on lapsevanema tööpäev ja -keskkond, töö sisu ja selle väärtus.

Mida pakub algatuses osalemine lapsevanemale? Kindlasti on see konkreetne ja praktiline võimalus teha koostööd kooliga ning avada selle kaudu lapsele tööelu eri tahke ja väärtusi. Samuti saab aidata lapsel mõista, mille põhjal teha haridustee ja tööeluga seotud teadlikke valikuid. Vähem oluline pole seegi, et tegemist on põneva võimalusega koos lapsega aega veeta.

Eelmisel aastal osales 4000 õpilast ja 1000 tööandjat