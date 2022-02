Kallas Moskvasse suunduvale Macronile: NATO on oma ettepanekud teinud, ootame Venemaalt neile vastust

Esmaspäeval on Macron visiidil Moskvas. Enne seda ilmus pühapäeval Prantsuse meedias intervjuu, kus Macron nimetas muu hulgas Venemaa julgeolekumuresid õigustatuks ja lootis leppida kokku "uues tasakaalus".

Eesti valitsuse kommunikatsioonibüroo sõnul tahtis Macron Kallasega arutada Euroopa julgeolekut puudutavaid küsimusi ja rääkida Venemaa jätkuvast vägede koondumisest Ukraina ümber ja Valgevenesse. „Vaatamata intensiivsele diplomaatiale ei näe me märke, et Venemaa vähendaks sõjalist pinget,” ütles Kallas telefonikõnes. „Vastupidi, vägede koondumine Ukraina ümber jätkub ja nüüd on Vene väed ja varustus jõudnud ka Valgevenesse.“

Kallas lisas, et Venemaa peab astuma pingete vähendamiseks konkreetseid samme. „Ukraina, Prantsusmaa, Saksamaa ja Venemaa kogunesid taas Normandia formaadis – see on oluline, survestamaks diplomaatia kaudu Venemaad sõjalisest ähvardusest loobuma. Loodame näha edasiminekuid Minski lepingute täitmisel ja toetame Prantsusmaa pingutusi sellel suunal.“ Samuti tänas Kallas Prantsusmaad valmisoleku eest NATO idatiiba tugevdada ja Rumeenias NATO juhtriigiks hakata.

Kallas rõhutas, et NATO on reageerinud ühemõtteliselt ja lükanud tagasi Venemaa ultimatiivsed nõuded. „Nii suletud uste taga kui ka avalikul areenil näeme, kuidas Venemaa siht on liitlasi ja partnereid lõhestada, meid ja meie avalikkusi eksitada ja segadusse ajada,” ütles ta. „Sellesse lõksu me ei astu –jätkame tihedat suhtlust ja omavahelist konsulteerimist. NATO on teinud Venemaale ettepanekud dialoogiks, ootame nüüd nendele ettepanekutele vastust.“