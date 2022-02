Aasta maakler Liia Koreline: kuidas kodu edukalt osta ja müüa

2017. aasta sügisel, asudes tööle Arco Varasse, avasin oma eluraamatus uue puhta lehekülje. Tänaseks on see lehekülg täis rikkalikku töökogemust, huvitavaid kohtumisi, uusi tutvusi, isegi kaotusi ja pisaraid, naeratusi kui ka helgeid ning rõõmsaid eluhetki. Poleks õige öelda, et olen kogu elu unistanud ainult maakleritööst. Vahel tuleb ju ka varasel hommikutunnil või hilisõhtul, vihmas ja tuules tööpostile minna, kohtuda võhivõõraste inimestega, avada kahtlaste korrusmajade või luksuslike häärberite uksi, jäädes samas rahulikuks ja toimekaks. Alati peab tasakaalukalt ja asjatundlikult vastama kliendi küsimustele, vajadusel ka olukorra üle nalja tegema, korduvalt ühte ja sama asja just kliendile arusaadavas keeles selgitama. Püüan alati olla võimalikult pühendunud oma tööle ning selle tasuks on ka head töötulemused ja klientide tänu.

Kui aus olla, siis parimaks saamisest tugevas Arco Vara meeskonnas ma isegi ei unistanud. Minu edu pant on minu hea tahe ja oskus inimestega vabalt suhelda. Mul on tõesti vedanud, et loodus on mind pärjanud selle isikuomaduse või siis andega. Mulle meeldib inimestega töötada, neid tähelepanelikult kuulata, nõu anda, vahel vaikida, oodata, olla kannatlik. Maaklerina töötades on väga oluline saavutada kliendiga täielik vastastikune usaldus. Oluline on mitte ainult aidata, vaid olla ka siiralt huvitatud sellest, et klientide soovid teostuksid võimalikult ootuspäraselt. Lõppude lõpuks on ju eluase — kodu — üks olulisemaid tingimusi inimese täisväärtuslikuks eluks. Suhtun oma töösse väga tõsiselt ja vastutustundlikult. Maakler peab pidevalt õppima, ennast täiendama, sest kiired muutused on saanud meie elu lahutamatuks osaks. Muutuvad ehitus- ja remonditehnoloogiad, müügile tulevad uued ehitusmaterjalid, vaheldub mood, disain, mööbel, värvilahendused ja ka riigi seadusandlus. Maakler peab olema pädev kõigis igapäevaelu puudutavates valdkondades ning seda kõike kompetentselt kliendile selgitama. Lisaks on olulised head isikuomadused, eelkõige ausus ja korrektsus. Tuleb osata olla nii finantsist kui ka jurist, vajadusel hinnata kliendi rahalist seisu või võimalusi.