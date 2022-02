Lukašenka: sõja korral Donbassis tegutseb Valgevene armee nagu Vene oma

Lukašenka ütles, et kui Ukraina hakkab sõdima Valgevene või Venemaa vastu, võitleb Valgevene enesekaitseks. Ta lisas, et kui Donbassis algab sõjategevus, tegutseb Valgevene armee „täpselt nagu Vene oma”, vahendab Dožd.

Lukašenka ennustas, et 15 aasta pärast on Venemaa ja Valgevene liitriigi koosseisus ka Kasahstan. „Kui te räägite perioodist 15 aastat, olen veendunud, et seal on ka Ukraina, kui me vigu ei tee,” lisas Lukašenka.