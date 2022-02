Venemaa „natsionaal-patrioodist” erukindral võttis sõna Ukrainaga sõdimise vastu

Avaldusel on 31. jaanuari kuupäev ja sellele pööras üleeile tähelepanu politoloog Ivan Preobraženski, misjärel kommenteerisid seda internetis ka teised, vahendab Raadio Vabadus.

Ivašovi arvates „pidas Venemaa (Nõukogude Liit) varem sunnitud (õiglasi) sõdu ja reeglina siis, kui muud väljapääsu ei jäänud, kui ohtu sattusid riigi ja ühiskonna eluliselt tähtsad huvid”. Nüüd on aga kindrali sõnul ainus oht Venemaa olemasolule tema sisemise elu allakäik. Välisohud ei ole Ivašovi sõnul praegu kriitilised. „Üldiselt säilib strateegiline stabiilsus, tuumarelvad on usaldusväärse kontrolli all, NATO jõudude grupeeringud ei kasva, ähvardavat aktiivsust need üles ei näita,” kirjutab Ivašov.

Avalduses öeldakse, et Ukrainal kui sõltumatul riigil on õigus individuaalsele ja kollektiivsele kaitsele. „Loomulikult, selleks, et Ukraina jääks Venemaa jaoks sõbralikuks naabriks, peaks ta demonstreerima kalduvust Venemaa riigimudeli ja võimusüsteemi suunas” kirjutab Ivašov. Ta märgib ka, et valdav enamus maailma riikidest ei tunnusta Krimmi ja Sevastopoli annekteerimist, mis „näitab veenvalt Venemaa välispoliitika jõuetust ja sissepoliitika mitteligitõmbavust”.

Kindrali arvates seab sõjalise jõu kasutamine Ukraina vastu kahtluse alla Venemaa enda olemasolu riigina ning muudab venelased ja ukrainlased alatiseks surmavaenlasteks. Ivašov kardab ka NATO riikide, eriti Türgi konflikti sekkumist. „Lisaks sellele kantakse Venemaa ühemõtteliselt riikide kategooriasse, mis ähvardavad maailma ja rahvusvahelist julgeolekut, mis on koormatud ränkade sanktsioonidega, muutuvad rahvusvahelisest kogukonnast väljatõugatuks ning kaotavad tõenäoliselt sõltumatu riigi staatuse,” arvab kindral. Ta leiab, et Venemaa provotseerib pingeid, mis on sõja piiril, et pöörata rahva tähelepanu kõrvale siseprobleemidelt. Avalduses nõutakse, et Putin loobuks kuritegelikust sõja provotseerimise poliitikast.