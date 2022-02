Kanada pealinn kuulutas üle nädala kestnud koroonaprotestide tõttu välja eriolukorra

Meer Jim Watson ütles BBC teatel, et linn on "täiesti kontrolli alt väljas" ning et meeleavaldajaid on rohkem kui politseinikke. Tema sõnul kujutavad meeleavaldused juba ohtu elanike turvalisusele.

Nimelt on rekamehed Ottawa kesklinna teed oma sõidukite ja telkidega blokeerinud. "Vabaduse konvoi" all tuntud aktsioon sai alguse liikumisest, mis oli vastu valitsuse nõudele, et autojuhid peavad olema koroona vastu vaktsineeritud.

Ottawa linnapea Jim Watson kinnitas Kanada raadiojaamale CFRA, et meeleavaldajad käituvad üha vastutustundetumalt, pidevalt sireenid lõugavad, lastakse ilutulestikku ja kõik see on muudetud mingiks peoks.

"Selge on see, et me oleme vähemuses ja kaotame selle lahingu," ütles ta ja lisas: "See tuleb tagasi pöörata - me peame oma linna tagasi saama".

Linnapea ei avaldanud veel üksikasju, milliseid meetmeid võib ta kehtestada, kuid politsei teatas eile, et kiirendab eriolukorra jõustamist, sealhulgas meeleavaldajaid abistada püüdvate isikute võimalikku vahistamist. Eriolukord annab linnale täiendavad volitused, võimalik on ka vajadus riigivõimu toetuse järele.

Politsei kinnitusel on pikaaegne meeleavaldus meelitanud kohale paremäärmuslike vaadetega inimesi. Ühtlasi on käigus juba enam kui 60 meeleavaldusega seotud kriminaaluurimist, väidetavate kuritegude hulka kuuluvad "vargused, vihakuriteod ja varaline kahju". Politsei on inimesi vahistanud ja hulga sõidukeid arestinud.

Protestija Kimberly Ball, kel tuli Ottawa meeleavaldusega ühinemiseks mitu tundi sõita, ütles uudisteagentuurile AFP, et protest on "vabaduse pärast". "Paar inimest, keda me teame, sõbrad, kaotasid nende piirangute tõttu töö," märkis ta. Ball lisas, et tunneb muret koroonavaktsiinide ohutuse ja tõhususe pärast.

Covid-19 vaktsiinid on vähendanud viirusega nakatunute raskete haiguste riski ja tõsised kõrvaltoimed on äärmiselt haruldased. Kanadalased toetavad üldjoontes vaktsineerimist – pea 83% elanikkonnast on täielikult kaitsepoogitud.