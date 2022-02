Valge Maja: Venemaa võib rünnata "iga hetk"

Pühapäeval antud intervjuus ütles Sullivan, et Venemaa rünnak tuleks rohkete inimelude hinnaga, kuid maksaks Venemaale kätte ka strateegiliselt, kuna USA ja NATO on selleks väga hästi valmistunud.

Pühapäeva hommikul USA meedias tiirelnud raporteid, et Venemaa on rünnakuks 70% valmis ning suudaks täisvõimsuse juures Kiievi vallutada 48 tunniga, Sullivan ei kommenteerinud. Küll aga avaldas lootust, et diplomaatiline lahendus pole veel laualt maas.

"[Venemaa sissetung Ukrainasse] võib juhtuda homme, see võib juhtuda mõne nädala pärast. Putin on end sõjalise asetusega pannud positsiooni, kus ta on võimeline Ukraina vastu nüüd iga hetk agressiooni alustama. On võtmelise tähtsusega, et Ameerika on nendeks juhtumiteks oma liitlaste ja partneritega valmis," ütles Sullivan.