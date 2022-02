Noorsotsid lähevad omavahel kohtusse. Partei viisaka juhivahetuse taustal toimub inetu sisesõda

Tartu maakohus peab otsustama, kas pildil olijate ametivolitused kehtivad Foto: Noored sotsiaaldemokraadid

Sotside noorteühendus teatas loetud päevad enne Läänemetsa-Sikkuti madala intensiivsusega duelli, et on valinud endale uued juhid. Hääletustulemused olid kõige napimad ning nüüd on noorte omavaheline lahing nii tuliseks kiskunud, et on otsaga kohtukulli ette jõudnud.