Ukraina: diplomaatiline lahendus on tõenäolisem kui sõda

"Olukorra aus hinnang viitab, et võimalus leida deeskalatsiooniks diplomaatiline lahendus on endiselt oluliselt suurem, kui edasise eskaleerumise oht," ütles Ukraina presidendi nõunik Mõhhailo Podoljak pühapäeval tehtud avalduses.

Podoljak sõnas, et Venemaa piiritegevuse eesmärk on "massiivse psühholoogilise pinge" ülalhoidmine ning et nende luureteenistuse ja relvajõudude jaoks pole see olnud mingi üllatus.

"Kui kaua Venemaa sellise tegevusega jätkab ja täpselt mis põhjusel sellega jätkatakse? Sellele teab täpset vastust ainult Kreml. Ukraina ja meie liitlaste eesmärk on olla valmis igaks stsenaariumiks ning me pühendume sellele sajaprotsendiliselt"

Ukraina presidentuuri avaldus järgneb USA meedia pühapäevastele raportitele, et Venemaa on Ukraina ründamiseks hinnanguliselt 70% valmis. USA ametnikud hoiatasid, et kuigi nende hinnangul pole Putin veel otsustanud, kas ta soovib rünnata või mitte, kasvab Vene relvajõudude kohalolu Ukraina piiril kiirusega, mis annab alust seda karta. Kui praegu on piirile koondatud orienteeruvalt 110 000 sõdurit, oodatakse, et veebruari keskpaigaks võiks see number olla 150 000.