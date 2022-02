EKRE volikogu: Eestis tuleb alustada ettevalmistusi tuumaenergia kasutuselevõtuks

Kui praegust energiaturgu otsustavalt muuta, s.t lahkuda börsilt ja peatada osalemine CO2 kauplemissüsteemis, on võimalik tuua elektri hind alla ja hoida see püsivalt 30 euro juures megavatt-tunni kohta.

Lisaks kiiretele lahendustele on kohe tarvis tegutseda ka odava ja meie kontrolli all oleva energia tagamiseks pikemas plaanis. Aina selgemaks saab, et piisava varustuskindluse tagab meie riigile tuumaenergeetika. Olukorras, kus avaliku arvamuse küsitluse järgi toetab uue põlvkonna tuumaelektrijaama rajamist 68 protsenti inimestest ning naaberriik Soome kavandab juba järgmise tuumareaktori avamist, tuleb alustada ettevalmistusi tuumaenergia kasutuselevõtuks Eestis. Kuni tuumajaama valmimiseni peame toetuma põlevkivienergeetikale. Vana kaevu täisajamine enne, kui uut veel valmis pole, on vastuolus terve mõistusega.