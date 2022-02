Endine Venemaa rikkaim mees: Putin kardab rahva reaktsiooni sõjale

"On tähtis mõista, et 2014. aastal Ukrainas toimunu oli Putinile traumaatiline kogemus," rääkis Hodorkovski. "Kui Janukovitš, keda ta pidas oma teenistujaks, langes, kartis ta, et see on esimene samm ameeriklaste rünnakus ning lõpuks proovitakse ka teda kukutada."

Hodorkovski arvates ei ole Putinil aimu, kuidas Vene ühiskond uuele Ukraina sõjale reageeriks. "See on üks põhjustest, miks ta kardab sõja alustamist - kui see osutub ebapopulaarseks, siis inimesed protestivad ja ma olen kindel, et inimesed ei toeta seda sõda. Aga ta ei tea, kui kõva vastulöök saab olema ja ta kardab seda tõsiselt."

"Umbes 30 miljonil venelasel on Ukraina juured või nad on Ukrainas sündinud. See on Putinile tõsine katsumus. Teisalt - Putin ei saaks ka nõrkust näidata, mistõttu ei saa ta ka sõda alustada ja siis tagasi tõmmata."

Horodovski on endine Venemaa rikkaim mees ja kuulsamaid poliitvange. Endine naftakompanii Jukos omanik mõisteti maksupettuses süüdi 2003. aastal - ajal, mil ta oli hakanud poliitika vastu huvi üles näitama ning ühtlasi Kremli avalikult kritiseerima.

Ta vabanes vanglast 2013. aastal, mis ajast on elanud eksiilis nii Šveitsis kui Inglismaal.