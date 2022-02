See siin on neutraalne tsoon, just nagu Narva ja Ivangorodi vaheline sild. Meid saadab konfliktitsoonis töötav inimõiguste aktivist Konstantin Reutski. Ta seletab, et teoreetiliselt võib siin viibivate inimestega juhtuda ükskõik mida. “Tsooni ei tohi siseneda relvastatud Ukraina sõjaväelased, politseinikud, eriteenistuslased ja isegi mitte piirivalvurid,” ütleb Reutski. “Piirivalvetsoon lõppeb kontrollpunktiga. Sisuliselt on see territoorium, kus ei kehti ükski jurisdiktsioon. Ja kui keegi otsustab siin teha midagi ebasõbralikku, siis ei ole kedagi, kes saaks appi tulla.”