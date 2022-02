Erdoğan nakatus koroonaviirusega

Erdoğan on väidetavalt nakatunud omikroni tüvega ning tema sümptomid on kerged.

"Me jätkame tööga kodust. Ootame teie palveid," vahendas ta Twitteris.

President viibis neljapäeval Ukrainas, kus pidas kõnelusi Ukraina president Volodõmõr Zelenskõiga. Erdoğan andis kohtumise järel teada, et on valmis olema vahendaja Venemaa ja Ukraina riigipeade vahel ning korraldama kohtumise, et pingeid piirkonnas alandada.