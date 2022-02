Ukraina sõjavägi: Vene väed piiri taga on suurenenud, rünnak on jätkuvalt tõenäoline

Ukraina info kohaselt on Krimmi koondatud nii maa- kui ka õhuväelased ja Vene sõjaväelased poolsaarel on viidud sõjavalmidusse.

Ukraina sõjaväe esindaja jagas infot anonüümselt, kuid see klapib satelliidifotodega regioonist. Lisaks Krimmile on saabunud Ukraina piiri taha ka logistilised sõjaväeosakud, näiteks välihaiglad, sideüksused ning elektroonika, mida varasemalt Venemaa polnud kohale toonud.

Fotod näitavad, et kohalolekut on suurendatud just Ukraina põhjapiiril ja Valgevenes. Ukraina vahendab ka, et Venemaa liigutab Mustale merele kuus lennukikandjat, millel on võimekus kanda tanke ning tuhandeid sõdureid.